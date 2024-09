Sra. Presidenta de la Comunidad de Madrid

Muy Sra. nuestra:

Acabamos de recibir una carta suya en la que habla de gestas, historia, y admiración, en la que nos agradece nuestro trabajo y dedicación.

Por supuesto, siempre es bueno el reconocimiento del trabajo bien realizado y, en ese sentido, también valoramos positivamente su carta.

Sin embargo, tenemos que decirle que, sintiéndolo mucho, nosotros no podemos sentirnos orgullosos de Ud. ni de su gobierno, porque su práctica ha sido, antes y ahora, favorecer los negocios del sector privado a costa del deterioro del sistema sanitario público, y una gran parte de los problemas con los que ahora nos encontramos en los centros tienen su origen y su causa en unas políticas que, durante años, han adelgazado el sistema sanitario público, restándole así capacidad de respuesta en los momentos álgidos de la demanda y ante las situaciones de crisis.

Como Ud. debería de saber, la Comunidad de Madrid destina 1.600 millones € anuales menos a la Sanidad Pública de la región que si sus presupuestos per cápita estuvieran en el promedio de las CCAA. Esta falta presupuestaria es otro grave obstáculo para nuestro trabajo diario, porque se concreta en menos personal, menos camas, menos material, etc. Por lo tanto, se echa de menos en su misiva un poco de autocrítica porque esto no es un problema llovido del cielo sino la consecuencia, en gran parte, de una nefasta política de la que Ud. es una de las responsables, si Ud. no lo entiende está incapacitada para adoptar medidas que den solución a la situación.

Lamentamos mucho que Ud. se encuentre entre las personas afectadas por el Covid19 pero nos gustaría saber, si está asintomática tal y como ha señalado Ud misma, ¿Siguiendo qué protocolo se le realizó a Ud. la prueba del coronavirus?, y ¿por qué se le hizo a Ud. cuando existen tantas dificultades para acceder al mismo para la población y los trabajadores de los centros de salud y hospitales, y sus obligados contactos? En todo caso, ya sabe que puede contar, si lo necesitase, con la misma asistencia de calidad que toda la población madrileña en la Sanidad Pública, porque esta la garantiza a todas las personas que la necesitan, sin exclusiones ni discriminaciones.

Un último deseo Sra. Ayuso, quédese en casa, si es posible más tiempo que la cuarentena, y procure no hacer nada y hacerlo en silencio, los profesionales y la población de Madrid se lo agradeceríamos mucho. Quienes trabajamos en la Sanidad Pública no necesitamos sus buenas palabras, ya tenemos el apoyo de la ciudadanía, que, esa, con su comportamiento y su apoyo, sí que es motivo de orgullo.

Marciano Sánchez Bayle, médico,

en nombre de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública

Madrid 17 de Marzo de 2020