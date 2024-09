La FADSP rechaza el papel de las mutuas y empresas privadas en la vacunación

La patronal ha propugnado la intervención de las Mutuas y los servicios médicos privados en las empresas en la vacunación de la covid19, una iniciativa en línea de la llamada “colaboración pública-privada" con los fondos europeos para la recuperación económica y del empleo que es lo que está detrás de la llamada iniciativa “Sumamos Salud y Economía” que apadrina la Fundación CEOE presidida por la ex ministra de Rajoy Fátima Báñez.

Desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública consideramos que esta privatización de la vacunación produce graves perjuicios a la misma porque utilizara fondos económicos y recursos humanos y materiales necesarios para la Sanidad Pública en detrimento de esta, y deja el campo abonado para que con el protagonismo privado en la gestión del acceso de la población al derecho público a la vacunación, lo exponga a la arbitrariedad, favoritismos y otras formas de corrupción.

Lo que se debe hacer en nuestra opinión es por un lado exigir la universalización de las vacunas como se exige en la Iniciativa Ciudadana Europea (La FADSP secunda la inciativa ciudana europea non profit on pandemic.eu) para que la Unión Europea declare Licencias Obligatorias para las mismas, lo que permitiría fabricarlas a todos los países a precios asequibles y justos. Además la UE, por motivos geoestratégicos e ideológicos solo ha comprado vacunas investigadas en Europa o USA, ignorando las vacunas de terceros países de eficacia similar. Este monopolio favorece unas condiciones de distribución y unos precios totalmente inaceptables. Es evidente que hasta ahora los problemas de la vacunación han venido por la falta de vacunas disponibles y no por la ausencia de un dispositivo sanitario para administrarlas.

El mecanismo natural de vacunación son los centros de salud, es decir la Atención Primaria, que tiene la experiencia, los conocimientos y la cercanía a la población (accesibilidad), que se precisa en una campaña de vacunación masiva. Evidentemente es necesario un refuerzo de medios humanos y de material que en algunas CCAA, desgraciadamente no en todas, se ha realizado.

Por lo tanto rechazamos totalmente una maniobra más de privatización sanitaria que se utiliza para ampliar la derivación de fondos públicos hacia el sector privado. La verdadera apuesta por la Salud y la Sanidad Pública pasa por garantizar vacunas suficientes para todas y todos y una Sanidad Pública debidamente dotada de recursos para cumplir con el objetivo de administrarlas.

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

21 de Marzo de 2021